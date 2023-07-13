Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup ekiplerinden Batman Petrolspor’un Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) devir işlemleri tamamlandı.

Geçen sezon 2’nci Lig'de mücadele ederken, küme düşerek bu sezon 3’üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele edecek olan TPAO Batman Petrolspor’un, devir işlemleri tamamlandı. Kulübün Petrolspor Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Başkan Mustafa Demir, Asbaşkan Mert Nasıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Balaban, Mali İşler Sorumlusu Fereç Kılıçer, Basın Sözcüsü ve Kurumsal Cemal Kaya, Hukuk işleri Ziyaeddin Beyca, Stat ve Taraftar Sorumlusu Hıdır Taymur, Üye Abdulvahit Şimşek ve Üye Hafzullah Yıldız. Takımın teknik direktörlüğüne ise geçtiğimiz günlerde Süper Lig deneyimli 64 yaşındaki Mustafa Reşit Akçay getirilmişti.

Başkan Mustafa Demir, kulübün resmi olarak devir işlemlerinin tamamlandığını belirterek, “Kurumsal yapı altında kişilere bağlı olmadan, şahıslara bağlı olmadan bir yönetim tarzı geliştirmek istiyoruz. Yöneticilerin ön plana çıkmadığı, çıkmayacağı, bize bu işi görsellik olarak gösteren futbolcuların, sporcuların ön plana çıkacağı bir süreç olsun istiyoruz. Taraftar hancı biz yolcuyuz. Taraftarı olmayan kulüplere sporcular, futbolcular gitmek istemiyorlar. Şehir takımlarına gelmek istiyorlar. Taraftarı olan takımlara, kulüplere gelmek istiyorlar. Çünkü orada heyecan oluyor. Biz taraftarlarımızı stadyuma çekmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

"4 OYUNCUYLA ANLAŞTIK, 40 MİLYON LİRALIK BÜTÇE SAĞLANDI"

TPAO Yönetim Kurulunun kulübe 40 milyon liralık bütçe sağladığını belirten Demir, "Dış transferlerimizde şimdiye kadar 4 oyuncuyla anlaştık. Akın Akman, Aykut Çift, Halil Yılmaz ve Emre Aydın'la anlaştık. İç transferde Fatih Gök, Bedran Ekin, Hüseyin Elma ve Semih Tek ile anlaştık. Prensipte şu anda görüştüğümüz 8 tane oyuncu var. Birinci kampımız 20 Temmuz'da başlayacak ve 10 gün sürecek. İkinci kampımız 4 ya da 5 Ağustos'ta başlayacak. Onun günü tam net değil. O da 13 gün sürecek. Bütçeyle ilgili de şeffaf olacağız. Biz kulübü devraldığımız gün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yönetim kurulu tarafından bize 40 milyon liralık bir bütçe sağlandı. Yönetici arkadaşlarımız katkı sunacaklar. Bu bize gelen bütçeden 10 milyon 200 bin TL civarını borçlara ödedik. Bir kısmını ödedik, ödeyeceğiz. Total'de 10 milyon 200 bin liralık bir borç. Bunlar kulübün resmi borçları" diye konuştu. (DHA)

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-Mustafa Demir'in açıklamaları

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