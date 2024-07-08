Batman'ın Bahçelievler Mahallesi 1636’ncı sokakta bulunan 9 katlı bir binanın teras katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Terası kaplayan alevler kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Batman ve Diyarbakır'dan itfaiye ekipleri ve TOMA’lar sevk edildi.

3 saatlik mücadeleyle kontrol altına alındı

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele verdi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'ların da desteğiyle yangın, 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın sırasında alevlerin sıçradığı 4 daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve ilgili birimler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yangın sonrası binada büyük maddi hasar oluştu ve olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.