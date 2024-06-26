Batman-Siirt çevre yolunda bulunan bir düğün salonunun yakınındaki arazide, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının müdahalesi ve zararı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 15 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekle birlikte, itfaiye ve diğer ilgili birimler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi, benzer olayların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.