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Taksinin öncü araç olduğunu belirleyen ekipler, araçlardaki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu çerçevede kent girişinde durdurulan taksi ve hafif ticari araçta arama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

BATMAN (AA) - Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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