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Yangın söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek veriyor.

Bina sakinlerini tahliye eden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Mahallesi 1636. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BATMAN (AA) - Batman'da bir bina nın teras katı nda çıkan yangın a müdahale ediliyor.

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