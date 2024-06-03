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Grup, partinin il binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Uyarılara rağmen yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde il binası önünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek, Atatürk Parkı'na izinsiz yürümek istedi.

BATMAN (AA) - Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

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