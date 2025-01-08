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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada 17'si öğrenci, 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. N.K. yönetimindeki 34 YC 6176 plakalı otomobil ile öğrencileri taşıyan 72 S 0111 minibüs çarpıştı.

Batman 'da otomobil ile öğrenci leri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 17'si öğrenci, 20 kişi yaralandı.

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