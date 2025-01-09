Batman’ın Güneykent Mahallesi’nde oyun oynarken kafasını iki duvar arasına sıkıştıran küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Oyun esnasında kafası sıkıştı

Batman'ın Güneykent Mahallesi'nde, küçük bir çocuk oyun oynarken duvarda bulunan boşluktan geçmeye çalıştı ve kafası iki duvar arasına sıkıştı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası

Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, çocukla güvenli bir şekilde iletişim kurarak yoğun çalışmalarına başladı. Ekiplerin dikkatli ve özverili müdahalesiyle çocuk, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi

Kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek kontrolden geçirildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı belirtildi. Olay, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.