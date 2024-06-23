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Işık, "Sonra stok deposuna sıçrayan yangın ekiplerimizin müdahalesiyle söndürüldü. Şükürler olsun yangın diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni şu an bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Yangında, tankerde ve depoda hasar oluştu.

Kuyudaki 25 tonluk stok deposuna da sıçrayan alevler nedeniyle 2 patlamanın yaşandığı alandaki yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yazılı Petrol Kuyusu nun bulunduğu sahada petrol transferi yapıldığı sırada özel bir firmaya ait yakıt tankeri alev aldı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde petrol sahasında yakıt tankerinde çıktıktan sonra stok deposuna da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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