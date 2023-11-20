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Öte yandan, aynı mahallede bir bebeğin de vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, İluh Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi

Konya'da bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Seyitler Mahallesi'nde Lalihan Güner (54) sel sularına kapıldı.