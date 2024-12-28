Batman’ın Raman Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda, 18 yaşındaki İ.H.E. sokak ortasında kimliği belirsiz saldırganlar tarafından kafasından vurularak ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı sonrası panik

Olay, akşam saatlerinde Batman’ın işlek bölgelerinden biri olan Raman Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen 18 yaşındaki İ.H.E., kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, genç adamı kafasından vurarak ağır yaralanmasına yol açtı. Olayı gören vatandaşlar, hemen 112 Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Geniş çaplı soruşturma

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, genci hemen hastaneye kaldırdı. Ancak 18 yaşındaki İ.H.E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve olayı çözmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği sokak, güvenlik güçleri tarafından incelenirken, çevredeki güvenlik kameraları da araştırılmaya alındı.