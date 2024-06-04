Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Sadık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınıp yerine kayyım atanmasının ardından, Batman’da bir protesto düzenlendi. Protestoya, DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük de katıldı. Grup, il binası önünde toplanarak Atatürk Parkı’na yürümek ve basın açıklaması yapmak istedi.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Polis, yürüyüşün yasak olduğu uyarısında bulundu ancak grup ısrarla yürümeye devam etti. Bu durum üzerine polis müdahale etti ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Basın Açıklaması

Olayın ardından, il binası önünde basın açıklaması yapıldı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Resul Çetin, “Hakkari Belediye Eşbaşkanımızın gözaltına alınması ve kayyım atanması, Kürt halkının siyasal iradesine yönelik düşmanca bir tutumdur. Bu kararı tanımıyor ve antidemokratik uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz” dedi.