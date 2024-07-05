30 yaşındaki Belçikalı forvet, törende Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray büyük ve şampiyon bir kulüp"

İmza töreninde konuşan Michy Batshuayi, Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Karşılama için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Galatasaray büyük ve sıklıkla şampiyon olan bir kulüp. Bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi" dedi.

"Futbolun güzelliği burada"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olduğu için yapılan eleştirilere de yanıt veren Batshuayi, "Futbolun güzelliği burada, bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. Burada en önemlisi benim memnun olmam. Ailem de çok memnun. Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşı çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum"

Türkiye liginin her geçen gün geliştiğini vurgulayan Batshuayi, "3 büyük kulüpte de deneyimim oldu. Galatasaray beni buraya çağırdı ve ben de yapmam gerekenleri yerine getireceğim. Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Çok mutluyum. Bazı futbolcularla konuştum. Mertens, Zaha ve Ziyech gibi isimleri tanıyorum. Diğerleri ile de tanışacağım. En iyi şartlarda çalışıp, maçları kazanmak için birbirimizi tanımamız çok önemli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

RAMS Park ve Galatasaray Stadyum Müzesi gezisi

Açıklamalarının ardından Batshuayi, RAMS Park ve Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezdi. Bu gezide Galatasaray’ın tarihi ve başarıları hakkında bilgi aldı.