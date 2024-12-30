Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi hedef alıyor.

Gözaltına alınan ünlü isimler arasında Batuhan Karadeniz yok

Soruşturma çerçevesinde, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, şovmen Mehmet Ali Erbil ve iş insanı İbrahim Yılmaz da gözaltına alınan kişiler arasında bulunuyor. Ancak, Beşiktaş’ın eski futbolcularından Batuhan Karadeniz'in adı da soruşturmada yer almakta. Karadeniz'in adresi belirlenemedi ve soruşturmadan kısa süre önce yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Gürcistan’a kaçtı, banka hesapları bloke edildi

Batuhan Karadeniz'in Gürcistan'a kaçtığı ve ülke dışına çıkmadan önce banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına bloke koyulduğu bildirildi. Halk TV'nin haberine göre, kırmızı bülten kararıyla birlikte Karadeniz’in yakalanması için uluslararası bir operasyon başlatılacak.

Suçlamaları reddetti

Soruşturma ile ilgili olarak Batuhan Karadeniz, suçlamaları reddederek, “Kimseyi yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmedim. Bahis oyunlarının nasıl oynandığı ve üyelik süreçleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadım. Bu tür oyunları oynayanlar zaten izler” şeklinde bir açıklama yaptı.