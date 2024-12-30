Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 doğumlu olup, Türk futbolunun tanınan eski santrfor oyuncusudur. Futbolculuk kariyerine 10 yaşında İçerenköy İdman Yurdu'nda başlayan Karadeniz, Beşiktaş’ın altyapısında 2003-2007 yılları arasında forma giydi ve burada büyük bir çıkış yakaladı. Süper Lig’deki ilk maçına 2007-08 sezonunda çıkan Karadeniz, 16 yaşında attığı golle Süper Lig’in en genç golcüsü unvanını kazandı. Ancak, bu rekor kısa süre sonra Enes Ünal tarafından kırıldı.

Disiplin sorunları ve kulüp değişiklikleri

Beşiktaş’la yaşadığı disiplin problemleri nedeniyle 2010 yılında kulüpten ayrılmak zorunda kalan Karadeniz, ardından Süper Lig'de Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor’da forma giydi. 2016 yılında İsviçre'nin FC St. Gallen kulübüne transfer olan Karadeniz, kısa süreli bu maceranın ardından Türkiye'ye döndü ve 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile sözleşme imzaladı. Kariyerinin sonraki yıllarını alt liglerde geçiren Karadeniz, 2017-2022 yılları arasında 1. Lig ve 2. Lig play-off’larında üç kez gol krallığı yaşadı.

Millî takım ve uluslararası deneyim

Futbolculuk kariyerinde pek çok inişli çıkışlı dönem yaşayan Batuhan Karadeniz, 2008-2009 yıllarında Fatih Terim tarafından millî takıma çağrıldı ve Türkiye’yi iki kez temsil etti. 2015 yılında Sivasspor’da oynarken tekrar millî takıma davet edilen Karadeniz, o dönemde yedek oyuncu olarak kadroda bulunsa da bir maçta görev alamadı.

Futbolculuk sonrası yorumculuk kariyeri

Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra, Batuhan Karadeniz futbol yorumculuğuna adım attı ve Türk futbolu hakkında yaptığı analizlerle dikkat çekti.