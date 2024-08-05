Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Ogurlu, İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDU) Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’i makamında ziyaret ederek iki üniversite arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

İş birliği ve ortak projeler

Bu nezaket ziyareti, iki üniversite arasında iş birliği olanaklarını artırmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Görüşmede, akademik ve araştırma alanlarında iş birliğinin nasıl güçlendirilebileceği ele alındı. Rektörler, her iki üniversitenin bilgi birikimi ve altyapısının ortak projeler aracılığıyla daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini belirttiler.

Rektörler, öğrenci değişim programları, ortak seminerler ve çalıştaylar gibi somut adımların, üniversitelerin eğitim kalitesini artıracağı ve akademik topluluklar arasındaki iletişimi güçlendireceğini ifade ettiler. Bu tür iş birliklerinin, her iki üniversitenin akademik ve sosyal yapısına katkı sağlayacağı vurgulandı.