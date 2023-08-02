Ekonomik koşullar o kadar zorlaştı ki her yerde indirim kovalar hale geldik. En ucuz nerdeyse onu bulmaya çalısıyoruz. Özellikle gıda ürünlerinde ekstra bir hassasiyete sahip olmamız gerekiyor. Genelleme yapmamakla birlikte marketlerde indirim yapılan ürünler çoğunlukla son kullanma tarihi yaklaşan ürünler.

Geçen günlerde, bir üründe indirim görünce satın aldım. Son kullanma tarihine daha 1 yıl vardı. Eve geldiğimde ürünü açınca bozuk olduğunu farkettim. Hemen iade etmek istedim. Birçok insan ürünün bozuk olduğunu anlamayabilir. Nasıl, daha 1 yıl kalmasına rağmen bozuk? Farklı sebepleri olabilir, ancak insanın aklına ister istemez etiketlerin değiştirilmiş olabileceği fikri geliyor, ki bu durumu çok sık duyar hale geldik. Ayrıca bir ürünü bozulduğu için indirim yapıp satmaya çalışmak ahlaksızca. Bozuk ürünlerin direk satıştan kaldırılması gerekir. Bu ürünlerden bir şey olmaz en fazla mide bozar mantığı ile mi satılıyor? Akıl alır gibi değil. Neden bozuk bir ürüne para verelim? Açgözlülük denir buna.



Bir de son kullanma tarihinin bitmesine 1 gün kalan kasa önünde satılan gıdalar var. Kasiyerlerin almamız için ısrar ettiği ürünler. Para kazanmak insan sağlığından önemli ne de olsa! Bu ürünleri satabildiğine satmak, kalanı da çöpe atmak yerine bunun için tedbir alınabilir. Satın alınmayan, elde kalan fazla ürünler önceden indirime girerse, hem insanların sağlığı ile oynanmaz hem de israfa neden olmamış olursunuz.



En önemlisi, etiketler değiştirilerek yeni tarihler basılıyor ise bu dolandırıcılığa girer. Bu konuda vatandaş ne kadar dikkatli olabilir, nerden bilebilir? Büyük market zincirleri dahil tüm gıda ürünleri satılan yerlerde bu denetimlerin sık sık yapılması gerekiyor.