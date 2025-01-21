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Baybatur, ihaleyi kazanan firmaya yer tesliminin ardından 15 ay içinde konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. “Manisa ve Gördesli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur , Manisa ’nın Gördes ilçesinde TOKİ tarafından yapılacak 109 konut ve 2 dükkânlı ticaret merkezi için müjdeli haberi verdi. Baybatur, projeyle ilgili ihalenin 20 Şubat’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

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