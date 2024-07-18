BAYBURT (AA) - Bayburt'ta düğünlerde damadın arkadaşları tarafından düzenlenen "Sağdıç Gecesi" geleneği yaşatılıyor.

Kentte asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında, düğünden bir veya iki gün önce damadın sağdıçlarının organize ettiği eğlenceye gençler davet ediliyor.

Belirlenen alanda akşam saatlerinde toplanan davetliler, yemek ikramının ardından damat ve sağdıçlara tebriklerini sunuyor. Daha sonra davul zurna eşliğinde saatlerce oynanan yöresel halk oyunlarına, bir kişinin davet etmesiyle damat da dahil oluyor.

Kent merkezinde genellikle Kent Ormanı'ndaki Bayburt Belediyesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Mahalle odalarında devam eden etkinlikte, gece boyunca orta oyunu şeklindeki yöresel oyunlar oynanıyor.

Yaklaşık 25 yıldır düğün eğlencelerinde davul çalan Bünyamin Tuluğ, AA muhabirine, sağdıçlık geleneğinin kentte yüzyıllardır devam ettirildiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğin amaçlandığı etkinliklerin coşkulu ve neşeli geçtiğini belirten Tuluğ, şöyle konuştu:

"Ben de yıllardır bu gelenek kapsamında davul çalıyorum. Bizim kültürümüzde davul zurna ve oyunlarımız düğünlerimizin vazgeçilmezi. Bayburt'ta gençlerimizin bu gibi günlerde birlik beraberliği çok önemlidir. Davetsiz de olsa kesinlikle duyan gelir. Çok güzel gelenek göreneklerimiz var. Bunu yeni nesillere de aktarmak istiyoruz. Bunun devamı için çabalıyoruz. Bu birlik, beraberlik, neşe ve coşkuyu belki de hiçbir yerde göremezsiniz."