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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, olay yerinde çalışmaları inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın sonucu ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Yeşilyurt köyü nde, Muhammet Akbal'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki ev ile ahıra da sıçradı.