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Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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