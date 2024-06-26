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Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı lardan durumu ağır olan Abdulkadir T. (11), Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hükmü T, Suna T, Abdulkadir T. ve Ömer T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta meydana gelen trafik kazası nda biri ağır 5 kişi yaralandı.

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