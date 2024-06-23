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Yaralı lar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada M.S. ile takside bulunan M.Ç. ve S.K, otomobil sürücüsü S.A. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 AS 0187 plakalı otomobil önündeki T.S'nin kullandığı 69 T 0115 plakalı taksiye, taksi de bölgeden geçen M.S'ye çarptı.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kaza sında 4 kişi yaralandı.

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