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Ekipler, evde yaptıkları aramada 41 gram metamfetamin, bir miktar bonazi, hassas terazi, 5 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirdi.

Bu kapsamda kent merkezinde S.G, F.N. ve C.G'nin ortak kullandığı adrese operasyon düzenlendi.

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