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Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada sürücüler ile kamyonetteki N.T, M.E.T, M.N.T, A.T ve otomobildeki S.K, Y.A.K, ve K.F.K. yaralandı.

K.T idaresindeki 53 AAH 742 plakalı kamyonet, Bayburt -Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında S.K. yönetimindeki 34 BBD 762 plakalı otomobil ile çarpıştı.