2024 yılı, otomotiv sektörü açısından zorlu bir dönemi geride bırakıyor. Pandemi dönemi ve yüksek enflasyonun ardından, bayilerde sıfır araç fiyatları ile liste fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor. Bazı modellerde bu fark, 400 bin TL'ye kadar ulaşmış durumda. Araç almak isteyenler, yıl sonu fırsatlarından faydalanmak için bayilere akın etti.

Fiyatlar arasındaki fark uçuşa geçti!

Güncel verilere göre, sıfır araçların bayilerdeki satış fiyatları ile liste fiyatları arasında büyük farklar bulunuyor. Bazı modellerde bu fark 450 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. 2,7 milyon TL’lik bir aracın bayide 2,3 milyon TL’ye kadar düştüğü gözlemlendi.

İndirim fırsatları: 75 bin TL ile 400 bin TL arasında

Yıl sonu kampanyaları kapsamında, otomobil fiyatlarında indirimler model ve versiyona göre değişiyor. İndirim oranları yüzde 4 ile yüzde 13 arasında değişirken, bazı araçlarda 75 bin TL'den 400 bin TL'ye kadar düşüşler görülüyor. Ancak, her model için bu indirimler geçerli değil ve bazılarında liste fiyatlarından taviz verilmiyor.

Kredi kampanyaları da başladı

Tüketicilere cazip kredi seçenekleri sunuluyor. 250 bin TL krediye 12 ay vadeli yüzde 3,25 faiz oranı gibi avantajlı fırsatlar mevcut. Ayrıca, bazı modellerde sıfır faizli kredi seçenekleri de bulunuyor.

Yüzde 13’e varan indirimler!

Bayilerdeki fiyatlar ile liste fiyatları arasındaki fark, geçmiş yıllara göre büyük bir artış gösterdi. Volkswagen ID.4 modelinde olduğu gibi, bazı araçlarda yüzde 13’e varan indirimler dikkat çekiyor. Örneğin, Chery Tiggo 8 Pro Max ve Peugeot 5008 GT gibi modellerde de benzer indirim oranları görüldü.

2025’te sektör nasıl şekillenecek?

2024’ün son günlerinde sıfır araç pazarındaki bu hareketlilik, tüketicilere cazip fırsatlar sunarken, sektördeki fiyat dinamiklerinin 2025’te nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.