Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun yanı sıra Tire Belediyesi Başkan Vekili Hakan Ayhan, Tire Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Kaya, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner ve yönetimi, ilçenin daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar festivalde bir araya geldi.

"Üreticilerimizin yanındayız"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan festival, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve Balcılar Muhtarı Mustafa Güme'nin konuşmalarıyla devam etti. Belediye Başkanı Sakarsu, konuşmasında, "Üreticilerimizin yanındayız; yerel ekonominin gelişmesi ve kalkınmasından pay sahibi olan sembol ürünlerimizden kirazın tanıtımı ve ön plana çıkması için elimizden geleni yapacağız. Festivalimizin yapılmasındaki katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanım Cemil Tugay'a, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'En İyi Kiraz' ve 'Kiraz Güzeli' seçildi

Festival, Bayındır Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Bayındır Gaziler Derneği tarafından hazırlanan folklor gösterileriyle devam etti. Ayrıca, festival kapsamında düzenlenen En İyi Kiraz ve Kiraz Güzeli yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Festivalin son bölümünde ise ünlü sanatçı Özlem Özdil sahne aldı, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.