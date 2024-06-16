Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, zeytinlik alanlara da sıçradı. Yoğun müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.

Pınar adlı çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, saat 23:00 civarında Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, zeytinlik alanlara da sıçradı. Alevler 4-5 metreyi bulurken,Yakacık köyüne sıçraması ihtimaline karşı teyakkuza geçildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.