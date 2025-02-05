Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren art arda meydana gelen depremler, İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşları da endişelendirdi.

Ege Denizi'nde 26 Ocak’tan itibaren başlayan sismik hareketlilik devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, en az 754 deprem kaydedildi.

Ege Denizi merkezli depremler en çok Yunanistan'ın Santorini Adası'nda hissedilirken uzmanlar adada bulunan yanardağ nedeniyle Ege kıyıları için tsunami riskine dikkat çekti.

İzmir’de çok sayıda deprem üretebilecek fay hattı olduğuna dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” açıklamasını yaptı.

İzmir’in altında aktif 21 fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Deprem Araştırma Merkezi Müdürü (DAUM) Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise 30 Ekim 2020 İzmir’i sarsan depremin Sisam’dan yola çıktığını, Gümüldür, Özdere, Menderes, Konak, Gaziemir ve Buca’dan geçip İzmir’in ilçesinde 6.9 büyüklüğünde sarsıntı ürettiğini ve bu depremin 8 şiddetinde hissedildiğini ifade etti.

Deprem riski nedeniyle ise ilk akla gelen afet/deprem toplanma alanları oldu. Bu nedenle İzmir’in Bayındır ilçesindeki deprem toplanma alanlarını araştırdık.

Bayındır’da dokuz yerde deprem toplanma alanı bulunuyor. Bunlar sırasıyla şöyle:

Bayındır afet sonrası bir numaralı toplanma alanı

Mithatpaşa Mahallesi Albay Cad. 15 Bayındır Şehir Stadı

Bayındır afet sonrası iki numaralı toplanma alanı

Fatih Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. 31 Fatih Parkı

Bayındır afet sonrası üç numaralı toplanma alanı

Sadıkpaşa Mahallesi Bahadır Sok. 4/1 Baysan Parkı

Bayındır afet sonrası dört numaralı toplanma alanı

Sadıkpaşa Mahallesi Ağustoslu Sok. 17 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı

Bayındır afet sonrası beş numaralı toplanma alanı

Hacıibrahim Mahallesi Er Sok. 9 Döneme Meydanı (Er Meydanı Parkı ve Çocuk Bahçesi)

Bayındır afet sonrası altı numaralı toplanma alanı

Bıyıklar - Çınarlıdere Mahallesi Potomos mevkii

Bayındır afet sonrası yedi numaralı toplanma alanı

Canlı - Cumhuriyet Mahallesi Ayşe Hanım Sok. Muhtar İlyas Tuna Parkı

Bayındır afet sonrası sekiz numaralı toplanma alanı

Çırpı - İbrahim Çavuş Mahallesi Musluoğlu Sok. Çırpı Pazar Yeri

Bayındır afet sonrası dokuz numaralı toplanma alanı

Zeytinova Mahallesi Eğrek Sok. Park Alanı