İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Genel Sekreter Barış Karcı, daire başkanları ve genel müdürlerin yanı sıra Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve ekibi, ilçelerdeki sorunların yerinde tespiti ve hızlı çözümü için Bayındır'da bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Halkın talepleri değerlendirildi

Toplantıda, Bayındır'da hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ve projeler masaya yatırıldı. Halkın talepleri ve çözüm önerileri değerlendirilerek, bölgeye yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Başkan Tugay ve Başkan Sakarsu, toplantı sonrası İztarım A.Ş.'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sorunlara çözüm odaklı yaklaşım

Toplantının ardından Başkan Tugay ve Başkan Sakarsu, Bayındır Ilıca'da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını yerinde inceleyen başkanlar, çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.