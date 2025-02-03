Türkiye’nin en önemli çiçek üretim merkezlerinden biri olan Bayındır, 4. Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Turan Mahallesi’nde düzenlenen festivalde mis kokulu nergisler ve üreticilerin el emeği ürünleri sergilendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, festivalde üreticiler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Üreticiler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle verilen destekler için teşekkür etti. Festivalde Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve birçok ilçe belediye başkanı da yer aldı.

Tugay: "Üreticinin yanındayız"

Festivalin açılışında konuşan Başkan Cemil Tugay, Bayındır’ın Türkiye’nin çiçek başkenti olduğunu belirterek, üreticilere her yıl daha fazla destek vereceklerini söyledi. Tugay, "Sizler üretmeye devam ettikçe bizler her anlamda yanınızda olacağız. Küçük Menderes Havzası, tarım ve hayvancılık açısından büyük bir öneme sahip. Bu üretimin artması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Tugay, İzmir’in demokrasi, özgürlük ve çağdaşlığın simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bu güzel şehrin daha iyi bir yer olması için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Feridun Düzağaç’tan unutulmaz konser

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Bayındır Belediyesi Solo Zeybek Gösterisi ve çocuklar için düzenlenen güzellik yarışması, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, festivalde sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni sundu. "Düşler Sokağı", "Alev Alev" ve "Beni Bırakma" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Düzağaç, dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı. Başkan Tugay ve eşi de konseri izleyerek sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Festivalin ardından Başkan Tugay, Bergama Belediyesi’ni ve Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni (BAYÇİKOP) ziyaret ederek çiçek üreticileriyle bir araya geldi.