Baykar ve Piaggio Aerospace Arasında Tarihi Anlaşma: İş Komplekslerinin Devrine İmzalar Atıldı

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace ile önemli bir adım attı. İki şirket, Piaggio'nun iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, Baykar’ın insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerindeki liderliğini daha da pekiştirecek.

İtalya’dan onay geldi, süreç hızla ilerliyor

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Piaggio Aerospace'in Baykar’a satışını onayladı. Baykar, ihaleyi kazandıktan sonra çekişmeli bir süreçten geçerek rakiplerini geride bırakmıştı. İtalya’daki yetkililerin onayı sonrası, Baykar ve Piaggio Aerospace arasındaki ön sözleşme imzalanarak devrin önündeki engeller kaldırıldı.

Satış baharda tamamlanacak

Ön sözleşmenin imzalanmasının ardından satış sürecinin baharda tamamlanması bekleniyor. Devir işlemi, İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın onayı ve diğer gerekli koşulların sağlanmasının ardından resmen gerçekleşecek.

Baykar’ın yatırım planları ve istişare süreci

Baykar, Piaggio'nun iş komplekslerini devraldıktan sonra bu tesisleri yeniden hayata geçirecek. Baykar, ilgili sendika temsilcilerinin katılacağı bir istişare toplantısı düzenleyerek, tesislerin yeniden yapılandırılması ve üretim planlarına dair detayları paylaşacak.