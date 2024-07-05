Bayraklı Belediyesi, Smyrna'nın UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne girmesi için kararlı adımlarla ilerliyor. Son olarak TARKEM toplantısında alınan kararlar, Bayraklı'nın tarihi dokusunun korunması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefini taşıyor.

Eski Smyrna'ya yatırımlar artıyor

Bayraklı Belediyesi, Smyrna'nın UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne girebilmesi için çalışmalarını hızlandırıyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal liderliğindeki belediye, Eski Smyrna kazı alanını ören yeri statüsüne kavuşturarak ziyaretçilere açmayı hedefliyor. Bu adım, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini uluslararası arenada tanıtmayı amaçlıyor.

TARKEM toplantısında ele alınan bir diğer konu ise Eski Smyrna çevresinde yapılacak çevre düzenlemesi ve ziyaretçi merkezi projeleri oldu. Bu projeler, bölgenin turistik cazibesini artırarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak.

Belediye, Bayraklı Eski Smyrna kazı alanını 5 yıllık kurumsal stratejik planına dahil ederek uzun vadeli yönetim stratejileri oluşturmayı planlıyor. Ayrıca, kültürel mirası koruma konusunda paydaşlarla iş birliği içinde çalışarak sürdürülebilir çözümler üretiyor.

Başkan İrfan Önal, yaptığı açıklamada, "Bayraklı Eski Smyrna kazı alanının ören yeri statüsüne kavuşturularak turistlerin gelebileceği bir cazibe merkezi haline dönüşmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Amacımız Kemeraltı, Kadifekale, Basmane ve daha sonra Bayraklı Smyrna ile son bulacak tarihi yolculukta yer almak. Böylece 5 bin yıllık geçmişi olan Eski Smyrna’nın tarihi dokusunu ön plana çıkarmış olacağız. Bayraklı'nın kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkarak, gelecek nesillere daha güzel bir Bayraklı bırakmak için her zaman iş birliği içinde çalışacağız" dedi.