Bayraklı Belediyesi, 2024 yılı boyunca ilçe genelinde gerçekleştirdiği atık yönetimi çalışmalarıyla çevreye büyük katkı sağladı. Belediye, 650 ton karışık ambalaj atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı. Bu başarının arkasında ise Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın liderliğinde sürdürülen çevre dostu projeler ve geri dönüşüm çalışmalarının etkisi bulunuyor.

Mobil atık getirme merkezleri ile geri dönüşüm kolaylaştı

Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla önemli bir adım atarak ilçenin dört bir yanına mobil atık getirme merkezleri kurdu. Bu merkezler sayesinde vatandaşlar, kâğıt, plastik, metal, cam, elektronik atıklar, atık pil ve bitkisel yağ gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri kolayca teslim edebiliyor.

Toplanan 650 ton atık, kaynağında ayrıştırıldıktan sonra Bayraklı Belediyesi’nin Doğançay Şantiyesi’ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne taşındı. Burada, 13 farklı kategoride ayrıştırılan atıklar, mevzuata uygun şekilde geri dönüşüm tesislerine gönderildi ve ekonomiye katkı sağlandı.

Çevreye yatırım, geleceğe yatırım

Başkan İrfan Önal, Bayraklı Belediyesi’nin çevre dostu projelerle geleceğe yatırım yapmaya devam ettiğini belirterek, “Çevreyi korumak ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Geri dönüşüm, sadece çevremizi korumakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak demektir. Hep birlikte, daha temiz ve sağlıklı bir Bayraklı bırakmak için vatandaşlarımızı geri dönüşüme katkı sağlamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Geri dönüşüm çalışmalarına katılmak için iletişim

Bayraklı’daki geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne (0232) 477 20 00 numarasından ulaşabiliyor. Belediye, geri dönüşüm projelerini büyütmeyi ve vatandaşları bu konuda daha bilinçli hale getirmeyi hedefliyor.

Bayraklı, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakacak

Bayraklı Belediyesi, çevre dostu projeleriyle, sadece bugün değil, yarınlar için de temiz bir dünya bırakmayı amaçlıyor. Geri dönüşüm çalışmaları sayesinde, ilçe halkı ve tüm paydaşlarla birlikte çevreye olan duyarlılık arttırılacak, doğal kaynakların verimli kullanılması sağlanacak.