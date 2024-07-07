Bayraklı Belediyesi, her yaz binlerce çocuğu sporla buluşturarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olan yaz spor okullarını açtı. Başkan İrfan Önal, tüm çocukları bu spor okullarına katılmaya davet ederek, "Bayraklı Belediyesi olarak yaz aylarında da sportif aktivitelerimize, kurslarımıza yaz spor okullarıyla devam ediyoruz. Bu sayede binlerce öğrenciyi sporla buluşturacağız. Spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla başlattığımız yaz spor okullarına herkesi bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, 5-13 yaş arası çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, bale, kick boks, karate, güreş, masa tenisi ve muay thai branşlarında yaz spor okulları düzenliyor. Ayrıca, engelli sporcular için de masa tenisi, dans, corn hole ve basketbol kursları sunuluyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaz spor okullarının amacının sporu teşvik etmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek olduğunu belirterek, tüm çocukları bu fırsattan yararlanmaya davet etti. Önal, sporun çocukların gelişimine katkı sağladığını ve yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağladıklarını vurguladı.

Kurslara katılmak isteyenler, başvurularını Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi’nde yapabilirler. Detaylı bilgi almak için ise 0232 371 23 00 numaralı telefon aracılığıyla iletişime geçilebilir.