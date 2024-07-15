Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı makamında ağırladı. Harmancı ve heyeti, Bayraklı Belediyesi’nin 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nı incelemek için geldiler.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin hayata geçirmek istediği Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nın bir örneğini görmek için Bayraklı'ya gelen Harmancı, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan parkta detaylı incelemelerde bulundu. Heyet, parkın işleyişi hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Deprem anıtına ziyaret

Ziyaretin ardından Başkan Önal ve Harmancı, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı ziyaret ederek karanfiller bıraktılar.

"Kent yararına her türlü iş birliğine hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İrfan Önal, "Bayraklı ve Lefkoşa'nın karşılıklı olarak yapacağı projelerde iş birliği içinde olacağız. İki kentin yararına olacak her türlü iş birliğine hazırız" dedi. Başkan Harmancı ise Lefkoşa'ya taşımak istedikleri park modeli hakkında olumlu görüşlerini paylaştı.