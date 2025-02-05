Bayraklı Belediyesi, vatandaşların ruh sağlığını ön planda tutarak, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetini sürdürüyor. Son 1 yılda 418 kişi bu hizmetten faydalandı.

Bayraklı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşlarının psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu ücretsiz danışmanlık hizmetine devam ediyor. Aile içi iletişim, ergen sorunları ve sınav kaygısı gibi konularda uzman desteği sunan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, geçtiğimiz yıl 418 kişiye yardımcı oldu.

Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'nde ücretsiz psikolojik destek

Bayraklı Belediyesi, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi aracılığıyla, Bayraklı’daki tüm vatandaşlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Kadına yönelik şiddet, aile içi iletişim sorunları, ergenlik dönemi zorlukları, sınav kaygısı gibi pek çok konuda bireylere rehberlik yapılıyor. Sosyolog ve Aile Danışmanı Sibel Özel tarafından verilen seanslar, başta kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere her yaş grubuna yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

"Bayraklı’da kimse kendini yalnız hissetmesin"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, belediyenin sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetinin önemine değinerek, “Kadınlar, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize destek sunuyoruz. Sosyal çalışmalarımızla Bayraklı’da kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Başkan Önal, sağlıklı ve mutlu bireylerin oluşturulmasına katkı sağlamak için danışmanlık hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

Bayraklı'da yaşayan vatandaşlar, Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezi'ne giderek ya da telefonla randevu alarak danışmanlık hizmetinden faydalanabiliyor. 2024 yılında 418 kişinin yararlandığı bu ücretsiz hizmet, Bayraklı Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir parçası.