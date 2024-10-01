Bayraklı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla kent lokantaları açmaya devam ediyor. Daha önce Soğukkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde hizmete giren kent lokantalarının üçüncüsü, Cengizhan Mahallesi’ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı içinde vatandaşlarla buluştu. Belediye Başkanı İrfan Önal, “Vatandaşlarımızı ekonomik kriz karşısında yalnız bırakmamak adına verdiğimiz sözü tutarak yeni bir kent lokantası daha açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bayraklı’da Kent Lokantaları yayılıyor

Bayraklı Belediyesi, özellikle dar gelirli aileler ve öğrenciler için büyük önem taşıyan kent lokantası projesini genişletiyor. Halkın sağlıklı ve lezzetli yemeklere uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla hizmete açılan bu lokantalar, kısa sürede ilçede büyük ilgi gördü. İlk iki lokanta Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Ali Dinçer Parkı ve Mansuroğlu Mahallesi'ndeki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda hizmet vermeye başlamıştı. Yeni açılan üçüncü şube ise Cengizhan Mahallesi’nde, Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı'nda vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kent lokantaları, ekonomik zorluklarla boğuşan halk için önemli bir destek aracı haline geldi. 4 çeşit yemek sunulan menüler, etli ve etsiz seçeneklerle vatandaşların damak tadına uygun olarak hazırlanıyor. Etsiz menü 50 TL, etli menü ise 70 TL’den satılıyor. Hijyenik koşullarda ve sağlıklı malzemelerle hazırlanan yemekler, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan aileler ve öğrenciler tarafından tercih ediliyor.

“Halkımızın yanındayız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kent lokantalarının açılma sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. “Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi halkımızı ekonomik zorluklarla yalnız bırakmayacağız. Bu süreçte vatandaşlarımıza sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek sunmak bizim en büyük önceliğimiz. Üçüncü kent lokantamızı Cengizhan Mahallesi’nde açtık ve bu hizmetimizi daha fazla yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Önal, lokantanın ilk gününde vatandaşlara bizzat yemek servis ederek, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Cengizhan, Refik Şevket İnce ve 75. Yıl Mahallesi sakinleri de yeni lokantanın açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Önal’a teşekkür etti.