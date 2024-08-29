150 öğrenci, Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği yaz okulunda öğrendiklerini renkli bir final etkinliğiyle sergiledi. 100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı'ndaki gösteriler büyük ilgi gördü.

Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği yaz okullarında 8 hafta süren çeşitli atölye ve eğitimler, final etkinliğinde 150 öğrencinin yeteneklerini sergilemesiyle sona erdi. Etkinlikte, astronomi ve uzay bilimleri, eğlenceli bilim, arkeoloji, çocuk öyküleri, zeka oyunları, görsel sanatlar, robotik kodlama, neşeli matematik, satranç ve müzik dinletisi gibi alanlarda gerçekleştirilen gösteriler, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Final etkinliği büyük ilgi gördü

Bayraklı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kültür ve sanat kurslarının bir parçası olarak gerçekleştirilen yaz okulları, bu yıl 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 8 hafta süren eğitimlerin ardından düzenlenen final etkinliğinde, öğrenciler öğrendiklerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. 100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı'nda yapılan gösteriler, izleyicilere renkli ve keyifli anlar yaşattı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'dan açıklama

Etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Çocuklarımızı, gençlerimizi kültür sanattan spora, eğitimden sosyal aktivitelere kadar hayatın her alanında imkanlarımız dahilinde desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Önal, gençlere ve çocuklara sanatla ve kültürle dolu bir gelecek sunma hedeflerini vurgulayarak, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Yaz okulumuzda çocuklarımız, sanatın, müziğin ve bilimin birleştirici gücüyle bir araya geldi. Hem eğlendiler hem öğrendiler” şeklinde konuştu.

Görsel ve etkileşimli deneyimler

Final etkinliğinde gerçekleştirilen astronomi ve uzay bilimleri, eğlenceli bilim ve arkeoloji gibi interaktif gösteriler, çocukların öğrenirken eğlenmelerini sağladı. Ayrıca, çocuk öyküleri ve müzik dinletileri gibi etkinlikler, katılımcılara zengin bir kültürel deneyim sundu.

Bayraklı Belediyesi'nin yaz okulları, gençlerin ve çocukların eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşadığı, sanatsal ve bilimsel yeteneklerini sergilediği başarılı bir etkinlik dönemi geçirdi.