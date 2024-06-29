Yaz Spor Okulları ile yüzlerce çocuğa farklı branşlarda eğitim veren Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 5-15 yaş arasındaki çocuklar için yüzme kursu kayıtlarına başladı. "Haydi çocuklar yüzmeye" sloganıyla hareket eden Spor İşleri Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ve Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde kurulan portatif yüzme havuzlarda uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde eğitim verecek. Kursa katılan çocuklar yaz boyunca hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil geçirmenin keyfini yaşayacak.





8 Temmuz'da başlıyor



8 Temmuz'da başlayacak kurslar, 8 Eylül'de sona erecek. Çocuklarını yüzme kursuna kayıt ettirmek isteyen aileler, 8 Temmuz tarihine kadar Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki havuz için 371 23 00 numaralı telefondan, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki havuz için ise 477 20 00 numaralı telefondan dahili 2723'ü arayarak işlemlerini yaptırabilecek.





Tüm çocuklarımızı yüzmeye bekliyoruz



Başkan İrfan Önal, “Bayraklı'da yüzlerce çocuğumuzu havuzlarımızda ağırlamak, hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kurslarına katılan çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda yüzme öğrenmek isteyen tüm çocuklarımızı kursumuza bekliyoruz” dedi.