Bayraklı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, müze gezileri, bilim atölyeleri ve teknoloji eğitimleriyle dolu bir program düzenledi. 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, hem eğlenip hem de yeni bilgiler edinerek tatillerini verimli geçirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocukların gelişimine katkı sunan etkinliklerin önemine dikkat çekerek, “Onların mutluluğu bizim en büyük sevincimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için imkanlarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilim, sanat ve eğlence buluştu

Tatil boyunca düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklar: Tiyatro gösterileri ile eğlenceli vakit geçirdi. Robotik kodlama ve bilgisayar eğitimleri ile teknolojiye adım attı. İllüzyon Müzesi ve Atatürk Müzesi ziyaretleri ile tarih ve sanatla buluştu. Çiğli Belediyesi Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü gezisi ile bilimle iç içe bir gün geçirdi. Duygu Çiçeği Atölyesi ile anneleriyle bağlarını güçlendirdi. İngilizce oyun atölyeleri ve kutu oyunları ile eğlenerek öğrendi.

Özellikle Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde sahnelenen "Arılar Okulu" adlı tiyatro oyunu, çocukların büyük ilgisini çekti.

"Onların mutluluğu için çalışmaya Devam Edeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımızın tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi için kapsamlı bir program hazırladık. Onların gülen yüzlerini görmek en büyük mutluluğumuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”