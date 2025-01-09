Bayraklı Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Sağlık, spor, kişisel bakım ve sosyal aktiviteler gibi birçok alanda destek sağlayan belediye, son olarak Engelliler Merkezi'ne kayıtlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi. 24 vatandaşın evlerine teslim edilen sandalyelerle, engelli bireyler ve aileleri memnuniyetlerini dile getirdi.

“Bayraklı'da dayanışma büyüyecek”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaptığı açıklamada, "İlçemizde kimin neye ihtiyacı varsa imkanlarımız dahilinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Sosyal yardımlarımızla vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek vermek bizi mutlu ediyor. Bu alandaki çalışmalarımız sürecek, Bayraklı’da dayanışma büyüyecek" dedi.

Engelli vatandaşlara yardım etmek isteyen hayırseverler, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 477 20 00 numaralı telefonundan 2810’u tuşlayarak detaylı bilgi alabiliyorlar.

"Sosyal desteklerimize devam edeceğiz"

Başkan Önal, sosyal belediyecilik anlayışıyla Bayraklı’da her kesime eşit ve adil hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Önal, yardımların süreceğini belirtti.