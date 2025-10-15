Bayraklı Belediyesi, Yamanlar Mahallesi’ndeki hayvan barınağında orman yangını tahliye tatbikatı düzenledi. Tatbikatta barınaktaki tüm hayvanlar güvenli alanlara başarıyla taşındı.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri ve Afet İşleri müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, afet durumlarında hayvan tahliyesi, acil durum yönetimi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. AFAD İl Müdürlüğü gözlemci olarak katılırken, çevre ilçe belediyelerinin ekipleri de çalışmaya destek verdi.

Senaryo gereği, merkeze yakın bir bölgede başlayan yangının rüzgarla barınağa yaklaşması üzerine acil eylem planı devreye girdi. İzmir İtfaiyesi ekipleri su perdesi oluşturdu. Dumandan etkilenen personel ve hayvanlar güvenli alanlara tahliye edildi, özellikle kedi barınağındaki hayvanların kurtarılması titizlikle yapıldı.

Veterinerler öncelikli tahliye edilecek hayvanları belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Bornova, Konak, Karabağlar ve Gaziemir belediyelerinin veteriner ekipleri, köpekleri nakil araçlarıyla güvenli alanlara taşıdı.

Bayraklı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAYK), Sağlık ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri aktif görev aldı. BAYK ekibi yangın sırasında mahsur kalan bir köpeği kurtararak özel kliniğe sevk etti. Zabıta ekipleri tahliye güzergahlarını güvenli tuttu, sağlık ekipleri personelin müdahalesini gerçekleştirdi.

Tahliye edilen köpekler, Işıkkent Hayvan Barınağı’na taşındı ve veterinerlerin gözetiminde padoklara yerleştirildi. Tatbikatın ardından yapılan değerlendirme toplantısında, ekip koordinasyonunun etkinliği ve eğitimli personelin önemi vurgulandı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Doğal afetlerde hem personelimizin hem de can dostlarımızın güvenliği için tüm olasılıkları planlıyoruz. Tatbikatla ekip koordinasyonumuzu güçlendirdik ve acil durumlarda daha hızlı hareket etme becerimizi geliştirdik” dedi.