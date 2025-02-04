Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını artıran Bayraklı Belediyesi, “Güçlü Kadınlar, Güvenli Yarınlar” projesiyle kadınlara ücretsiz yakın savunma eğitimleri veriyor. İlk olarak Çay Mahallesi Semt Merkezi’nde başlatılan eğitimler, gelen yoğun talepler üzerine Doğançay Mahallesi Semt Merkezi’nde de uygulanmaya başladı.

Sekiz hafta sürecek eğitimlerde, kadınlar hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenmenin yollarını öğrenerek kendilerini savunma teknikleriyle donanımlı hale gelecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kadınların güvenli bir toplumda yaşayabilmesi için projelerini sürdüreceklerini belirterek, “Kadına yönelik şiddetin arttığı bu dönemde farkındalık çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yakın savunma eğitimleri genişletildi

Bayraklı Belediyesi’nin başlattığı yakın savunma eğitimleri, kadınların kendilerini tehlikelere karşı koruyabilmesi amacıyla düzenleniyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde kadınlar, tehlike anında nasıl tepki vereceklerini, temel savunma tekniklerini ve kriz anında hayatta kalma yöntemlerini öğreniyor.

İlk olarak Çay Mahallesi Semt Merkezi’nde uygulanan eğitim programı, büyük ilgi görmesi nedeniyle Doğançay Mahallesi Semt Merkezi’nde de başlatıldı. Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar, Bayraklı Belediyesi semt merkezlerine veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt yaptırabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, 477 20 00 numaralı telefonu arayarak dahili 3065 üzerinden yetkililere ulaşabiliyor. Gelen talepler doğrultusunda eğitimlerin diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.

Kadınların güçlenmesi için destekler sürecek

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen projeyle ilgili konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü ve güvende hissetmeleri gerektiğini vurguladı. Önal, “Kadınlarımızın hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenmelerini önemsiyoruz. Onların yalnız olmadığını göstermek, hayatlarında fark yaratabilmek bizim için önemli. Kadına yönelik her türlü şiddetin son bulduğu, eşit ve güvenli bir toplum için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Bayraklı Belediyesi’nin kadınlara yönelik destek projeleri, kent genelinde farkındalık yaratmaya devam ederken, eğitim programlarının genişletilmesiyle daha fazla kadına ulaşılması hedefleniyor.