Bayraklı Belediyesi, çocuklarda hijyen bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü “Sağlık Elde Başlar” projesi kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencilerine el hijyeni eğitimi verdi. Eğitim, Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla uygulamalı etkinliklerle gerçekleşti.
Eğitimde Mikroplar Anlatıldı
Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hemşiresi İlknur Ayan, öğrencilere eller yoluyla taşınan mikropların hastalıklara yol açabileceğini anlattı. Ayan, salgınları önlemenin en basit ve etkili yolunun doğru el yıkama tekniklerinden geçtiğini vurguladı.
Uygulamalı ve İnteraktif Eğitimler
Eğitimler, çocukların aktif katılımını sağlamak için uygulamalı etkinlikler ve interaktif sunumlarla desteklendi. Minikler, el yıkamanın doğru adımlarını deneyimleyerek öğrendi.
Hijyen Bilinci Küçük Yaşta Başlıyor
Hemşire İlknur Ayan, el yıkamanın hastalıkların önlenmesinde temel adım olduğunu belirterek, “Hijyen bilincinin küçük yaşta kazandırılması büyük önem taşıyor. El hijyenine gösterilen özen, sağlıklı bir yaşamın temellerini atar” dedi.
Başkan Önal’dan Sağlıklı Nesiller Vurgusu
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eğitimlerle çocukların hijyen alışkanlıklarının güçlendirildiğini belirterek, “Dünya El Yıkama Günü’nde düzenlediğimiz eğitimler, sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.