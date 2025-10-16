Dof Robotik temettü verecek mi? DOFRB temettü ödeme tarihi açıklandı mı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eğitimlerle çocukların hijyen alışkanlıklarının güçlendirildiğini belirterek, “Dünya El Yıkama Günü’nde düzenlediğimiz eğitimler, sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hemşire İlknur Ayan, el yıkamanın hastalıkların önlenmesinde temel adım olduğunu belirterek, “Hijyen bilincinin küçük yaşta kazandırılması büyük önem taşıyor. El hijyenine gösterilen özen, sağlıklı bir yaşamın temellerini atar” dedi.

Eğitimler, çocukların aktif katılımını sağlamak için uygulamalı etkinlikler ve interaktif sunumlarla desteklendi. Minikler, el yıkamanın doğru adımlarını deneyimleyerek öğrendi.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hemşiresi İlknur Ayan, öğrencilere eller yoluyla taşınan mikropların hastalıklara yol açabileceğini anlattı. Ayan, salgınları önlemenin en basit ve etkili yolunun doğru el yıkama tekniklerinden geçtiğini vurguladı.

