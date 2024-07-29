Bayraklı Belediyesi’nden Parklara Kapsamlı Bakım Ve Yenileme

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki parklarda budama, çim biçme, temizlik, boyama ve yenileme işlemlerine devam ediyor. Kauçuk zeminler, elektrik ve su tesisatları da yenileniyor.

Her mahalleye ulaşacak

Her mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında oyun grupları, spor aletleri, oturma bankları, çöp kovaları ve basketbol sahaları bakım ve onarımdan geçiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde bozulan zeminler kauçuk kaplamalarla yenileniyor. Parklarda elektrik ve su tesisatları da yenilenirken, aydınlatmalar aktif hale getiriliyor. Parkların ağaçları budanıyor, çimler biçiliyor ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Çalışmalar devam ediyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, spor yapabileceği ve çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Hedefimiz daha yeşil ve daha modern bir Bayraklı” dedi. Başkan Önal, parkların daha temiz, yeşil ve güvenli alanlar olması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.