Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Doğançay sağlık polikliniğinde yangından etkilenen vatandaşlar için sağlık hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı. Belediye, yangının yarattığı olumsuz etkilerin ardından bölgedeki vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gereken tüm önlemleri alıyor.

Yangından etkilenenlere destek

Bayraklı Belediyesi, yangın mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sunulacağını duyurdu. Doğançay sağlık polikliniğinde, yangından etkilenen vatandaşların sağlık kontrolleri ve tedavileri devam edecek.

Başkan İrfan Önal’ın açıklamasına göre, Bayraklı Belediyesi, sağlık hizmetlerini artırarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Yangın mağdurları, sağlık hizmetlerinden faydalanmak ve ihtiyaç duydukları destek için Doğançay sağlık polikliniğine başvurabilirler. Ayrıca, vatandaşlar, daha fazla bilgi almak için belediyenin iletişim kanallarını kullanabilirler.