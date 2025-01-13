Bayraklı Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni bir projeye imza atarak, “Yaşlı Destek Hattı”nı hizmete sundu. Bu yenilikçi hizmetle, ilçedeki yaşlılar, sağlık, ulaşım ve bakım ihtiyaçları konusunda daha hızlı ve etkin şekilde destek alacak.

Yaşlılara yönelik kapsamlı destek hizmeti başladı

Bayraklı Belediyesi, sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan İrfan Önal’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen "Yaşlı Destek Hattı", 65 yaş ve üzeri, engelli, hasta ve yatalak vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Belediye, daha önce sağlık, kuaför ve küçük tamirat hizmetlerini evlere sunuyordu. Şimdi ise, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için bu özel hattı kurarak, telefonla arama yoluyla destek sunuyor.

Telefonla anında yardım ve destek sunuluyor

Yeni kurulan destek hattı, ilçe genelindeki yaşlı vatandaşlara, onların talepleri doğrultusunda hızlı bir şekilde yardım sağlamak amacıyla hizmet veriyor. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan projeyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar tek tek aranacak ve istekleri en kısa sürede karşılanacak. Belediye ekipleri, evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra, kuaför hizmetleri ve sağlık kuruluşlarına ulaşım desteği de sunacak. Bunun yanı sıra, Fen İşleri Müdürlüğü aracılığıyla evlerin küçük bakım ve onarımları da yapılacak.

Bayraklı’daki yaşlılar yalnız değil!

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, yaşlı vatandaşlara olan sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti. Başkan Önal, “Bayraklı'da aile olmanın bilincini en iyi şekilde hizmete dönüştürmek için çalışıyoruz. 65 yaş ve üzeri, hasta, engelli ya da yatalak durumda olan vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Bu projeyle, onların yaşam kalitesini artırmayı ve motivasyonlarını yüksek tutmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yaşlı Destek Hattı’ndan faydalanmak isteyenler, Bayraklı Belediyesi’nin 477 20 00 numaralı telefonunu arayarak, dahili 2706 veya 2809 numarasını tuşlayabilir ve detaylı bilgi alabilirler.