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Trafik ekipleri, Bayraklı Büyük Tünel’i kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğunun yaklaşık 500 metre geriye kadar uzandığını belirtti. Sağ şeridin geçici olarak trafiğe kapatıldığı ve ekiplerin kısa süre içinde yolun tamamen açılması için çalıştığı bildirildi.

İzmir’de Bayraklı Büyük Tünel içerisinde Karşıyaka istikametine doğru seyreden araçların karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

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