Muharrem Ayı’nın önemli günlerinden biri olan Aşure Günü’nde Bayraklı Kızılay Şubesi, Bayraklı Sevgi Yolu’nda kurulan kazanlarda 3 bin kişiye aşure ikram etti. Bayraklı Kızılay Şube Başkanı Metin Köroğlu, etkinliğin amacının yüzlerce yıllık bir geleneği yaşatmak ve paylaşmanın, dayanışmanın önemine dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

Muharrem Ayı ve Aşure Günü

Metin Köroğlu, Muharrem Ayı ve Aşure Günü’nün İslam kültüründe büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Aşure Günü’nün bereketinin ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, Kerbela’da şehit edilen Peygamber Efendimizin (sav) torunu Hz. Hüseyin ile birlikte Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle yâd ediyoruz” dedi.

Etkinlikte geniş katılım

Aşure Günü etkinliğine geniş bir katılım oldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi İsmail Sarı, Ak Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, Kızılay İl Başkanı Kerem Baykalmış, Bayraklı Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Bornova Kızılay Başkanı Murat Çağlayan, İlçe Sağlık Müdürü Neşe Zerennohutcu, İlçe Tarım Müdürü Cem Erdoğdu, Bayraklı Gençlik ve Spor Müdürü Aziz Özen, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mucip Uludağ, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri etkinliğe katılanlar arasındaydı.

Teşekkür mesajı

Başkan Metin Köroğlu, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, “Bu vesileyle düzenlediğimiz aşure etkinliğimize katılımlarından dolayı tüm protokol üyelerine, mahalle muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerine, ve kıymetli vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.